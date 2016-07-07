Москва, 7 июля, 2016, 11:56 — ИА Регнум. В Москве тестируют поезда «Ласточка», которые будут курсировать по Московскому центральному кольцу (МЦК). Как заявил журналистам заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и инвестициям Роман Латыпов, движение по кольцу планируют запустить в сентябре 2016 года. По его словам, точная дата торжественного открытия не определена.

gzd.rzd.ru Ласточка

«Готовность кольца будет к 1 сентября», — утоянил Латыпов. Он отметил, что протяженность кольца составит 54 километра, будет построено 31 остановочных пункта.

Латыпов добавил, что в августе 2016 года в метро столицы заменят схемы движения, где МЦК отметят как 14 линию городской подземки. «Сейчас на картах метро МЦК отмечена как строящееся линия метро», — пояснил он.

Глава департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД» Максим Шнейдер добавил, что с пассажирами будет работать 2,5 тысяч сотрудников. На данный момент в тестовой обкатке задействованы 14 поездов. «Мы отрабатываем технологию 12-минутного интервала на полном круге малого кольца», — подчеркнул он.

Напомним, ранее руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что принято решение переименовать Московскуюкольцевую железную дорогу в Московское центральное кольцо.