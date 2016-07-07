Архангельск, 7 июля, 2016, 11:38 — ИА Регнум. В 1 полугодии Архангельский морской торговый порт переработал 811 тысяч тонн грузов, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе порта.

b-port.com Мурманский порт

Значительно упала перевалка экспорта — с 317 тысяч тонн до 169. На 40% сократились объемы импорта. Вместе с ем выросла перевалка каботажных грузов возросла на 16,5% — до 599 тыс. тонн. Грузов, несвязанных с морским грузооборотом перевезено за полгода 27,3 тыс тонн, что в 4,6 раза превышает прошлогодний уровень.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2015 год через порт было экспортировано 458 тысяч тонн грузов (2014 год — 586,1 тысячи тонн грузов), импортировано 61,8 тысячи тонн грузов (2014 год — 26,5 тысячи тонн), не связанных с морским грузооборотом было перевезено 12,1 тысячи тонн (2014 год — 22,8 тысячи тонн). Отмечен рост и по перевозке каботажных грузов. За год через порт таких грузов было перевезено 1067,2 тысячи тонн (2014 год — 845,3 тысячи тонн). Всего за 2015 год портом было переработано 1559 тысяч тонн (2014 год — 1480 тысяч тонн).