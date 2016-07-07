Москва, 7 июля, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Первый чартерный рейс из России в Турцию ждут утром 8 июля. Такую информацию дает аэропорт Антальи. Согласно данным табло прилетов, в 6.10 утра сюда прибудет из Домодедово рейс компании KATEKAVIA, которая работает под брендом AZUR air.

fonwall.ru Самолет в небе

Директорат гражданской авиации Турции объявил о согласовании чартерных программ с российской стороной еще несколько дней назад. По предварительным данным, на маршруте Россия-Турция будут действовать 17 чартерных программ.

Отметим, по состоянию на 6 июля Росавиация официально не дала разрешения на чартерные рейсы в Турцию. Как сообщает пресс-служба АТОР, ситуация должна решиться в течение двух дней. «У перевозчиков уже есть допуски на рейсы. Все ждут только разрешений», — отметили в ассоциации туристов.

Напомним, 30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на продажу туристических путевок в Турцию. Уже через три дня часть туроператоров заявили, что Турция моментально стала самым популярным направлением для отдыха граждан РФ. Другие, наоборот, что туристы пока не торопятся покупать билеты, опасаясь терактов.