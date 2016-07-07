Чебоксары, 7 июля, 2016, 11:33 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-мае 2016 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера, по полному кругу организаций) составила 21 149,4 рублей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом она увеличилась на 3,8%, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

chuvash.gks.ru Данные Чувашстата в разрезе муниципальных образований

В том числе в мае 2016 года по сравнению с маем 2015 года средняя зарплата возросла на 4,2% и достигла 22 341,8 рублей. Фонд начисленной зарплаты за указанный период возрос на 0,8%, за май рост составил 3,5%, в мае 2016 года по сравнению с маем 2015 года он увеличился на 1,3%.

По сравнению с республиканским уровнем минимальная зарплата была в текстильном производстве (50,7% от регионального показателя), рыбоводстве (61,1%), деревообработке (63,2%) и гостиничном бизнесе (67,1%). Максимальный уровень заработной платы зарегистрирован в сфере научных исследований (в 2 раза выше регионального уровня), финансовой отрасли (172,3%) и производстве электрооборудования (153,9%).

По данным Чувашстата, среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в Чувашии в январе-мае составила 23 280,5 рублей, что на 4% выше аналогичного прошлогоднего периода. Больше всего получали в Чебоксарах (в среднем 26 420,3 рубля) и Шумерле (24 987,7 рублей) — выше среднереспубликанского показателя уровень средней зарплаты был только в данных двух муниципалитетах. Минимальные зарплаты по итогам пяти месяцев сложились в Шумерлинском районе (14 654,6 рублей) и Алатырском районе (13 293,9 рублей).

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-мае 2016 года к аналогичному уровню 2015 года снизилась на 2,2%, а в мае 2016 года к маю 2015 года уменьшилась на 1,4%.

Среднесписочная численность работающих в организациях республики снизилась до 335,1 тыс. человек (97,2% к январю-маю 2015 года).