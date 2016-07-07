Берлин, 7 июля, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала диалог с Россией залогом долгосрочной безопасности в Европе. Об этом она заявила в ходе выступления в Бундестаге с правительственным заявлением по повестке дня саммита НАТО в Варшаве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

По ее словам, безопасность в Европе на долгосрочную перспективу «можно обеспечить только вместе с Россией, но не вопреки ей». Меркель пояснила, что основная ставка НАТО — на продолжение диалога с Россией

Диалог должен строиться на базе Основополагающего акта Россия — НАТО, считает Меркель. Она добавила, что устрашения и диалог неразрывно связаны друг с другом, между ними нет противоречия.

Ранее постоянный представитель США в НАТО Дуглас Льют заявил, что отношениям НАТО-Россия на саммите альянса в Варшаве будет посвящена отдельная сессия лидеров стран-членов блока, она пройдет вечером 8 июля.

Говоря о сессии, постпред назвал Россию наиболее «продвинутым в военной сфере» соседом альянса. «Отношения между НАТО и Россией основываются на балансе силы и диалога», — заключил Льют.

Саммит НАТО в Варшаве состоится 8−9 июля. На мероприятии планируют принять основные и окончательные решение по поводу того, как организация будет приспосабливаться к новой ситуации в области безопасности. Речь идет также о политике российской стороны, которую западные политики называют агрессивной.