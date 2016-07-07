Пекин, 7 июля, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Как сообщают власти округа Уху провинции Аньхой, большинство сбежавших крокодилов из-за подъема уровня воды в вольере уже пойманы. Спасатели ведут поиск оставшихся аллигаторов, представляющих серьезную опасность для людей и домашних животных.

(сс) skeeze Аллигатор

Как стало известно, рептилии покинули свои вольеры после того, как их затопила сточная вода. Около 90 аллигаторов покинули ферму, переплыв через заграждения. Исчезновение рептилий было замечено спустя несколько часов, пишет «Сина синьвэнь».

Большинство хищников были выловлены из водоемов, расположенных неподалеку от их фермы. Как сообщили представители питомника, накануне «побега» животных успели покормить, что означает, что в ближайшие сутки аллигаторы не станут охотиться.

Полиция начала расследование дела, директор питомника вызван на допрос. В случае, если его вина будет установлена, ему грозит серьезный штраф.