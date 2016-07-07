Калуга, 7 июля, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Опыт работы в сфере производства отечественной конкурентоспособной продукции представил 6 июля калужский губернатор Анатолий Артамонов на заседании Совета Центрального федерального округа, проходившем в режиме видеоконференцсвязи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

По словам Артамонова, в настоящее время в Калужском регионе реализуются 166 крупных проектов с суммарным объёмом инвестиций более 470 млрд рублей. Построено 91 новое предприятие, на них создано свыше 25 000 рабочих мест.

Калужский губернатор подчеркнул, что большинство инвесторов выбирают для размещения производств индустриальные парки. «С 2006 года мы создали 12 таких парков общей площадью более 7,5 тысячи гектаров. От деятельности их резидентов федеральный бюджет получил за последние десять лет 368 млрд рублей», — пояснил Анатолий Артамонов.

Так, в области устойчиво развивается фармацевтический кластер, который объединяет 63 крупных, средних и малых предприятия. В нем производится более ста наименований лекарственных препаратов. 70% предприятий калужской фарминдустрии приходится на долю небольших инновационных компаний.

Особое внимание было уделено развитию агропромышленного сектора. Инвестиции и эффективное использование средств государственной поддержки АПК позволили увеличить в прошлом году производство в сельскохозяйственных организациях на 12,7%, а в фермерских хозяйствах — почти на 38%. «Кроме того, в регионе построен не имеющий аналогов в стране биокомплекс по глубокой переработке зерна, который будет выпускать клейковину, крахмал, кормовые добавки, глюкозно-фруктозный сироп, моногидрат глюкозы, сорбитол. Весь спектр этих продуктов на данный момент в нашей стране импортируется. В ближайшей перспективе комплекс сможет обеспечить все потребности страны в данных видах продукции», — сказал губернатор Калужской области.

Анатолий Артамонов отметил, что в 2016 году объем экспорта превышает показатель 2015 года на 13%. «Почти в три раза вырос экспорт в страны дальнего зарубежья. Более половины из предприятий-экспортёров представляют малый и средний бизнес», — резюмировал он.

Также губернатор Артамонов подтвердил готовность предприятий области поставлять конкурентоспособную продукцию на российские и зарубежные рынки, в частности, для предприятий естественных монополий.

Подводя итог, члены Совета ЦФО рекомендовали рассмотреть возможность увеличения объемов средств федерального бюджета на софинансирование затрат региональных программ развития промышленности в целях поддержки предприятий, осуществляющих реализацию инвестиционных проектов, направленных на создание и развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции.