Чита, 7 июля, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Заболеваемость женщин ВИЧ-инфекцией в Забайкальском крае в 2015 году по сравнениию с предыдущим годом увеличилась на 9,8% (39,19), в том числе среди женщин фертильного возраста на 24,8%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края.

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По словам главного врача Краевой клинической инфекционной больницы, заведующей обособленным подразделением «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» Татьяны Максименко, больше всего ВИЧ-инфицированных женщин выявляется при обследовании по клиническим показаниям, при беременности и при подозрении на ИППП. Небольшой, но достаточно значимой, остаётся доля женщин, которые за весь период беременности не обращались в учреждения здравоохранения и поступили в роддом, где и была выявлена ВИЧ-инфекция. В 2016 году роды состоялись у 45 женщин с ВИЧ-инфекцией. В 2015 году 45 из 107 новорожденных, матери которых не состояли на диспансерном учете и имели к родам определяемую вирусную нагрузку, получили схему из трех противовирусных препаратов.

По данным врача акушера-гинеколога Читинского района Ирины Веселковой, уровень распространенности ВИЧ-инфекции в Читинском районе ниже краевого показателя, но имеет такую же, как в крае, тенденцию к росту: она увеличилась с 363,9 в 2013 года до 451 в 2015 году. Количество родов у ВИЧ+ беременных уменьшилось с 61% (2013 года) до 42% в 2015 году. В 2014 и 2015 годах трехэтапная химиопрофилактика беременным была проведена в 100% случаев. С 2013 по 2016 годах в Читинском районе по перинатальному контакту наблюдалось 24 ребенка, снято с учета 11 детей. В настоящее время под наблюдением медиков находятся 11 детей в возрасте до 18 месяцев. Двое детей старше 18 месяцев не сняты с учета в связи с нарушением сроков обследования по вине ВИЧ+ матерей.

Отметим, что к концу 2015 года число зарегистрированных россиян, инфицированных ВИЧ, достигло 1 008 675 человек. Более 7 тысяч ВИЧ-инфицированных умерли за 3 месяца 2016 года. В среднем на 100 тысяч беременных приходится около 160 женщин с ВИЧ-инфекцией.