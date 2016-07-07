Москва, 7 июля, 2016, 11:15 — ИА Регнум. После трех месяцев затишья, когда с марта по май 2016 года годовой индекс потребительских цен замер на уровне 7,3%, рост инфляции в России в июне обратил на себя внимание. С 1 июля традиционно подорожали тарифы на услуги ЖКХ. В зависимости от региона, траты населения на электричество, водоснабжение и водоотведение, газ и прочее выросли от 8 до 12%. Официальная же точка зрения указывает, что из-за ежегодной индексации инфляция в текущем месяце прибавит до 0,4% м/м. Это и станет основанием для усиления годового инфляционного давления, заявила старший аналитик Альпари Анна Бодрова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM рост инфляции в России.

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«Все выглядит не совсем так. Обычно на пике лета снижаются цены на сезонную плодоовощную продукцию местного производства — продовольственная инфляция сокращается, что само по себе сглаживает эффект от удорожания тарифов ЖКХ. Однако в моменте более дорогую воду и газ граждане не заметят — это будет видно, когда придут июльские платежки. Следовательно, эффект сезонного подорожания будет заметен не только в июле, но и в августе. Предположительно, инфляция за июль прибавит 0,4−0,6% м/м, за август — около 0,3%. Это выше, чем было весной текущего года», — полагает Бодрова.

«Жизнь рядового гражданина РФ не становится проще и дешевле, несмотря на то, что в сравнении с данными годичной давности инфляция действительно стала вдвое ниже. Покупательная способность все еще остается в зоне отрицательных значений, доходы населения как минимум не растут, в то время как стоимость непродовольственных товаров в этом году увеличивается быстрее, чем цены продовольственных», — высказала свое мнение эксперт.

Отметим, за июнь инфляция увеличилась до 7,5% г/г, с начала года потребительские цены — на 3,7%. Согласно прогнозам Росстата, к концу июля инфляция, если считать с января, ускорится до 4%. Официальные ожидания ЦБ на текущий год предполагают инфляцию не выше 5−6%. Минэкономразвития смотрит на обстоятельства более реалистично и предполагает увидеть индикатор около 7,5%.