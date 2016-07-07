Ставрополь, 7 июля, 2016, 11:11 — ИА Регнум.



Пресс-служба УФССП России по Ставропольскому краю Попытка передачи препарата «Лирика» в сигаретах заключенному в колонии в Ставрополе

В Ставропольском крае в колонию пытались передать крупную партию лекарственного препарата «Лирика», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Службы исполнения наказаний.

В посылке для осужденного пытались передать 98 капсул лекарственного средства ограниченного распространения. Для того, чтобы сделать незаметными запрещенные предметы, их замаскировали под сигареты «Донской табак».

Экспертиза показала, что в капсулах содержится прегабалин общей массой около 40 граммов. Известно и имя нарушителя, который пытался передать в колонию Ставрополя препарат. Порошок предназначался заключенному, отбывающему наказание за убийство.

Сейчас все материалы по делу переданы в полицию для разбирательства. Злоумышленнику грозит административный штраф.

В управлении ФСИН отметили, что борьба с незаконным распространением таких препаратов как «Лирика» (прегабалин) у них стоит на особом контроле. Проблема бесконтрольного распространения препаратов, которые должны продаваться только по рецепту врача, характерна для Ставрополья.

В Ставропольском крае аптеки постоянно проверяют правоохранительные органы. Общественность и казачество провело ряд митингов с требованием взять под контроль или запретить продажу препарата. Особенно остро проблема стоит на Кавминводах, куда за «Лирикой» едут наркозависимые из соседних северокавказских республик, накаляя криминогенную обстановку.

На законодательном уровне прорабатываются инициативы, которые позволят ужесточить незаконное распространение препаратов. Дума Ставропольского края на заседании 16 июня 2016 года приняла обращение Минздраву РФ и правоохранительным органам о включении психоактивного вещества прегабалина в перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих строгому контролю.

«Только за последний месяц под воздействием данных препаратов в крае зафиксированы случаи ДТП, суициды, несколько смертей от передозировки, два человека находятся в коме в тяжелом состоянии», — рассказал тогда автор обращения Николай Новопашин.