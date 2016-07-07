Москва, 7 июля, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Режиссеры и аниматоры киностудии «Союзмультфильм» в рамках программы взаимодействия с российским офисом Disney посетят студии американской мультипликационной компании в Лос-Анджелесе, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1969. СССР Волк

Визит запланирован для обмена опытом. По словам главы «Уолт Дисней Компани СНГ» Марины Жигаловой-Озкан, взаимодействие между студиями началось в 30-е годы, когда режиссеры Сергей Эйзенштейн и Григорий Александров ездили на студию Disney, где лично общались с Уолтом Диснеем.

В Москве до конца года пройдут несколько встреч с аниматорами студии Disney, один мастер-класс для представителей «Союзмультфильма» уже прошел — его провел двукратный обладатель премии «Оскар» за анимационные фильмы студии Pixar Эндрю Стэнтон.

«Для нас большая честь иметь возможность поделиться опытом с одной из ведущих российских студий», — цитирует Жигалову-Озкан РИА «Новости». «Мы рады, что сегодня наш диалог возобновился».

Напомним, в 2016 году киностудия «Союзмультфильм» отмечает свое 80-летие.

Справка ИА REGNUM :

«Союзмультфильм» был основан 10 июня 1936 года. Первыми известными фильмами, созданными в стенах молодой киностудии, стали работы Владимира Сутеева «Шумное плавание» и «Почему у носорога шкура в складках?». Уже в 1939−41-х годах создаются мультфильмы, вошедшие в золотой фонд мирового кинематографа: «Мойдодыр» Ивана Иванова-Вано, «Лимпопо» и «Бармалей» Леонида Амальрика и Владимира Полковникова, «Дядя Стёпа» и «Муха-Цокотуха» Владимира Сутеева и многие другие.

1970−80-е годы стали временем расцвета киностудии, когда «Союзмультфильм» считался крупнейшей анимационной компанией в Европе. В начале 80-х годов картины производства «Союзмультфильм» завоёвывают более 150 призов и дипломов международных и отечественных фестивалей. Именно тогда группой мультипликаторов во главе с Анатолием Петровым был создан знаменитый мультипликационный сборник «Весёлая карусель», в дебютный выпуск которого вошли «Мозаика» и «Антошка» Леонида Носырева, «Рассеянный Джованни» Анатолия Петрова по сказке Джанни Родари и «Ну погоди!» Геннадия Сокольского — прототип любимого детского мультсериала.

В 90-е годы «Союзмультфильм» переживает творческий и производственный кризис. Дефицит мультипликаторов и работников цехов привёл к резкому падению объёмов выпускаемой продукции. С первых лет перестройки работу киностудии было решено реорганизовать, в результате чего долгое время «Союзмультфильм» переходил из одних рук в другие и даже побывал в руках криминалитета, когда в 1997 году Сергей Скулябин захватил киностудию силой.

В 2011 году Владимир Путин на встрече с режиссёрами-аниматорами принимает решение о передаче мультипликационных коллекций в ведение киностудии. На сегодняшний день творческо-производственное объединение «Союзмультфильм» ведёт работу над новыми анимационными проектами.