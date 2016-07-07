Москва, 7 июля, 2016, 10:58 — ИА Регнум. На юге российской столицы при невыясненных обстоятельствах загорелись 4 легковых транспортных средств. Об этом сообщил РИАМО источник в экстренных службах города.

picman2 Горящий автомобиль

ЧП произошло в среду, 6 июля, на парковке в Востряковском проезде.

«Накануне в Востряковском проезде в районе дома 17 на парковке загорелись 4 легковых автомобилей», — сказал источник.

Отмечается, что в результате ЧП полностью выгорели 2 автомобиля.

В настоящее время выясняются причины происшествия.