В Москве на парковке вспыхнули 4 автомобиля
Москва, 7 июля, 2016, 10:58 — ИА Регнум. На юге российской столицы при невыясненных обстоятельствах загорелись 4 легковых транспортных средств. Об этом сообщил РИАМО источник в экстренных службах города.
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Горящий автомобиль
ЧП произошло в среду, 6 июля, на парковке в Востряковском проезде.
«Накануне в Востряковском проезде в районе дома 17 на парковке загорелись 4 легковых автомобилей», — сказал источник.
Отмечается, что в результате ЧП полностью выгорели 2 автомобиля.
В настоящее время выясняются причины происшествия.