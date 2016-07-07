Москва, 7 июля, 2016, 10:52 — ИА Регнум.



nalog.ru Нефтедобыча

Министерство финансов намерено частично перевести нефтяную отрасль с фиксированного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на налог на добавленный доход (ННД). Об этом 7 июля сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух знакомых с ситуацией чиновников. В результате реформы компании будут платить налог в размере 50% от доходов с нефтяных продаж после вычета расходов на добычу и транспортировку, но не более 9520 рублей за тонну.

Налоговая реформа распространится не только на новые месторождения, но и на старые, по которым будет подготовлен список «пилотных» проектов. Суммарная добыча на таких старых месторождениях не должна превышать 10 млн тонн, однако это число может увеличиться, отметили источники. На новые месторождения это ограничение не распространяется.

Как отметил один из собеседников издания, если для новых месторождений с льготами нагрузка после реформы может незначительно увеличиться, то для зрелых она заметно снизится — на 16% при 50 долларах за баррель. В итоге бюджет может не досчитаться как минимум 34−40 млрд рублей в год, если реформа затронет пилотные проекты с добычей до 10 млн тонн.

В то же время в Минфине «Ведомости» заверили, что налоговый эксперимент для старых месторождений возможен только в случае компенсации выпадающих доходов через повышение ставки НДПИ для месторождений, которых указанная налоговая реформа не планируется.

В Минэнерго, в свою очередь, заявили, что «новые параметры министерства получили», однако совещания с компаниями еще не проводились.

Отметим, что мае 2015 года Минэнерго направило в Минфин предложения по изменению налогообложения нефтяной отрасли, в которых предлагалось смягчить налоговую нагрузку для действующих месторождений.

В августе 2015 года министр финансов Антон Силуанов заявил о намерении его ведомства постепенно вводить налог на добавленный доход для нефтяной отрасли после 2016 года.