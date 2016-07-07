Санкт-Петербург, 7 июля, 2016, 10:52 — ИА Регнум. 6 июля около 16:00 в Колпинском районе Санкт-Петербурга пятилетний мальчик сорвался с балкона второго этажа дома на улице Ижорского Батальона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 7 июля, в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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Предполагается, что это произошло по недосмотру матери.

Ребенок получил травмы головы, в тяжелом состоянии его доставили в детскую городскую больницу № 5. Проводится проверка.