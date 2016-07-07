Красногорск, 7 июля, 2016, 11:44 — ИА Регнум. В Сергиево-Посадском районе Московской области из-за многочисленных нарушений был закрыт несанкционированный летний лагерь «Комок», открытый на базе парк-отеля «Лафер Ренессанс». В лагере находились 56 детей. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора Подмосковья.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Инструктаж в летнем лагере

В деревне Смена Сергиево-Посадского района был обнаружен действующий несанкционированный детский лагерь «Комок», в котором на момент проверки ведомства находились 56 детей.

В детском учреждении были зафиксированы нарушения требований санитарного законодательства к размещению, питанию и медицинскому обслуживанию детей, что и послужило основанием для его закрытия. Лагерь также не имеет никаких разрешений на организацию отдыха ни с одной из структур органов власти.

На основании фактов проверки Сергиево-Посадским городским судом было вынесено постановление о приостановлении деятельности лагеря на 70 суток.

Отметим, что, по данным пресс-службы правительства области, около 350 тысяч детей посетят детские лагеря в Подмосковье в 2016 году. Об этом заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

По ее словам, на территории Московской области работает 86 загородных оздоровительных лагерей, из них 17 — муниципальных, 3 — государственных, а также частные и ведомственные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в области после проверок в детских оздоровительных лагерях были выявили различные нарушения, представлявшие угрозу жизни, здоровью и безопасности детей. В ряде случаев дети были вывезены из учреждений, возбуждены уголовные дела.

Напомним, после трагической гибели школьников, отдыхающих в «оздоровительном» лагере «Парк-отель «Сямозеро» в Карелии, губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к министерству социального развития с просьбой провести повторную ревизию детских лагерей на территории региона и проверить их на соответствие требованиям безопасности.