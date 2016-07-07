Санкт-Петербург, 7 июля, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Теплоснабжающие предприятия Санкт-Петербурга утвердили программы подготовки к отопительному сезону. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 7 июля, в Смольном.

stnmedia.ru Подготовка к зиме

По словам главы Жилищного комитета Валерия Шияна, к зиме нужно подготовить более 23 тыс. жилых домов. К 1 июля работы выполнены в 7,3 тыс. домов и общежитий, что составляет 31,6% от плана. Лучшие результаты показали Центральный, Приморский и Василеостровский районы.

Добавим, в 2016 году запланировано сокращение 36 регулируемых городом теплоснабжающих организаций (ТСО), в 2017 году будут регулироваться 63 ТСО при том, что планом предусматривалось регулирование 89 организаций в теплоснабжении. Откорректированная схема теплоснабжения Петербурга, как уточнил председатель комитета по энергетике Андрей Бондарчук, будет направлена в Минэнерго России в сентябре.

Как сообщил генеральный директор ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко, размер инвестиционной программы на 2016 год составляет 3,1 млрд рублей, за шесть месяцев удалось потратить 1,3 млрд рублей, или 44% от суммы. Для подготовки к отопительному сезону будет реконструировано 23,4 км труб. Сейчас работы все еще ведутся на 12 объектах, но 18 км труб уже реконструировано.

По словам главного инженера ГУП «ТЭК» Ивана Репина, к отопительному сезону предприятию необходимо подготовить 274 котельные, 4,4 тыс. км теплосетей, 217 центральных тепловых пункта. К началу июля работы завершили на 93 котельных и 1441 км сетей. Из запланированных 252 гидравлических испытаний уже произведено 235, что позволило выявить и устранить 190 дефектов.

Главный инженер ООО «Петербургтеплоэнерго» Денис Матин сообщил, что компания подготовила около 30% котельных, 30% ЦТП, 50% тепловых сетей. Между тем, общий износ основных фондов «Петербургтеплоэнерго» составляет 40,9%. Как отметил вице-губернатор Игорь Албин, при валовой выручке в 4 млрд рублей инвестиционная программа предприятия составила лишь 159 млн, то есть всего четыре адреса.

Начисленная амортизация, которая должна использоваться на цели обновления основных фондов, составила в прошлом году лишь 69 млн рублей, и только 19 млн из них были потрачены по целевому назначению, а на арендуемое имущество компания вообще не производит амортизационные отчисления. Албин поручил комитету по энергетике и комитету по тарифам проанализировать показатели ООО «Петербургтеплоэнерго» и представить материалы в течение месяца.