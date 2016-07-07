Великий Новгород, 7 июля, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Новгородской области прошёл в штатном режиме и без серьезных нарушений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента образования и молодёжной политики, об этом заявил руководитель департамента Александр Ширин, подводя итоги ЕГЭ.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В регионе ЕГЭ сдавали 2427 человек, при этом абсолютный максимум (100 баллов) набрали 33 человека (в 2015 году — 23 человека): по географии — двое, по литературе — трое, по русскому языку — 24 человека. По одному человеку получили по 100 баллов за экзамен по истории, профильной математике, физике и химии.

Результаты экзамены были аннулированы у четырёх участников: в двух случаях за использование шпаргалок, ещё в двух — за наличие мобильного телефона.

«На ЕГЭ по русскому языку наблюдается рост числа высокобалльников. Доля тех, кто написал работу на высокий балл (от 81 до 100) увеличилась. Результаты ЕГЭ по математике базового уровня в этом году также улучшились», — заявил Александр Ширин, отметив, что в Новгородской области нет участников ЕГЭ, которые не преодолели минимальный порог по двум обязательным предметам одновременно.

Напомним, что для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в регионе было задействовано 29 пунктов проведения экзаменов. Во всех аудиториях, где проводились экзамены, велось видеонаблюдение, из них в 80% — в режиме онлайн, 20% — в режиме офлайн. Всего на ЕГЭ в Новгородской области работали 120 аккредитованных общественных наблюдателей, в том числе 20 от Российского союза молодёжи.