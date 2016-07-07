Курган, 7 июля, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В Курганской области по материалам прокурорской проверки Шуховского полигона ТБО возбуждены уголовные дела по факту хищения песка на общую сумму свыше 7,6 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Генеральной прокуратуре РФ.

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Работа без лицензии сродни хищению

Курганская межрайонная природоохранная прокуратура проверила деятельность муниципального унитарного предприятия «Шуховский полигон ТБО». В ходе осмотра участка местности, предоставленного предприятию в аренду для расширения территории городской свалки, были установлены факты проведения земельных работ по добыче песка в промышленных масштабах без лицензии.

В соответствии законом РФ «О недрах», предоставление недр в пользование лицензируется. «Лицензия является документом, удостоверяющим право владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий», — поясняют в Генпрокуратуре.

Работая без разрешительных документов, МУП «Шуховский полигон ТБО» нанес государству в лице департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области ущерб свыше 7,6 млн рублей.

По данному факту материалы проверки были направлены в органы полиции. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Хищение общераспространенных полезных ископаемых (песок) в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 171 УК РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если это деяние причинило крупный ущерб»).

Под дамокловым мечом закона

Курганский блогер и эколог Илья Винштейн считает, что МУП по утилизации ТБО стал заложником ситуации и глубокого системного кризиса. «В апреле 2016 года прекратила своё действие лицензия Шуховского полигона ТБО — единственного специализированного полигона в Кургане, созданного для утилизации твердых бытовых отходов без ущерба экологии и окружающей среде, — говорит Илья Винштейн. — Он расположен в 25 километрах от Кургана, действует с 1986 года. Его площадь — 35,5 гектаров, утилизирует 200 тысяч тонн отходов в год. Проектная вместимость действующего участка полигона захоронения (утилизации) ТБО была превышена еще в 2011 году в 2,7 раза. На некоторых участках высота мусора достигает 4−5 этажей, хотя при правильной утилизации мусор должен равномерно распределяться по территории полигона. У предприятия нет лицензии, поэтому оно и не работает в полную силу. Лицензия предполагает, что на полигоне можно утилизировать опасные классы мусора с первого по четвертый. На данный момент он принимает лишь пятый класс, который считается безвредным.

По словам общественника, на полигоне не соблюдаются элементарные санитарно-гигиенические требования, границы полигона превышают проектные. Твердые бытовые отходы складируются беспорядочно, изоляции с грунтом нет. Тяжелые металлы и другие отравляющие вещества попадают в подземные источники водоснабжения. По существу, полигон превратился в обычную свалку. На нее беспрепятственно попадают лица без определенного места жительства. Мусор вываливается, равняется бульдозером, засыпается песком. Так повторяется изо дня в день. Таким образом, вырастают холмы, полностью состоящие из мусора. Если приглядится, то в нижней части таких холмов можно разглядеть останки мусора десятилетней давности».

О плачевном состоянии Шуховского полигона ТБО заявила и курганская межрайонная природоохранная прокуратура, которая выявила в ходе майской проверки грубые нарушения санитарных правил и гигиенических требований при эксплуатации. А именно, МУП не обеспечивало регулярный радиационный контроль поступающих на полигон отходов и не учитывало класс опасности, как того требуют СанПиН. По периметру территории полигона частично отсутствовало ограждение. Должным образом не проводились лабораторные исследования подземных и поверхностных вод, проходящих вблизи территории полигона и анализ проб атмосферного воздуха и химического загрязнения почвы на территории свалки. Предприятие и его главный инженер были оштрафованы на 16 тысяч рублей.

Можно наказывать руководителей и МУП до бесконечности, но ни у города, ни у области нет денег на необходимую реконструкцию Шуховского полигона ТБО, нет желающих взять его в концессию. Тем временем, данный полигон — единственный для Кургана и Кетовского района. Мало того, не имея до сих пор лицензии, Шуховской полигон вновь может оказаться вне закона, так как согласно положению ФЗ «Об отходах производства и потребления», все мусорные полигоны, принимающие отходы 1−4 класса, обязаны иметь лицензию с 1 июля этого года. Но не каждый перевозчик занимается сортировкой мусора и может гарантировать его классность. То есть, приняв мусор, в котором помимо пищевых отходов, бумаги, пластмассы, железного лома и боя строительного кирпича, окажется ртутный градусник или батарейка, получится, что муниципальное предприятие занимается незаконным обогащением, говорят экологи.

Директор Шуховского полигона Александр Ткаченко в беседе с блогером и экологом Ильей Винштейном сообщил, что получение лицензии — вопрос ближайших недель. Однако перевозчики мусора из Кургана и Кетовского района признались Ura.ru, что кроме как Шуховского полигона ТБО — везти мусор некуда. При этом они отказались назвать места, куда возят отходы 1−4 класса.