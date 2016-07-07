Крымск, Краснодарский край, 7 июля, 2016, 10:40 — ИА Регнум. В Краснодарском крае почтили память жертв наводнения, произошедшего в Крымске в 2012 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Крымского района 7 июля, накануне сотни крымчан прошли траурной колонной с зажженными свечами в руках по улице Советской от памятного знака у реки Адагум до памятника «Стена плача». По традиции, свечи возле домов и вдоль улицы зажигали жители окрестностей.

krymsk-region.ru Стена плача в Крымске

У монумента «Стена плача», возведенного в память о трагических событиях июля 2012 года, прошла минута молчания, жители района возложили цветы к памятнику.

«Вспоминая эти печальные дни, мы скорбим о погибших — эта страшная трагедия унесла сотни жизней, разрушила судьбы, погубила планы и надежды людей», — обратился к собравшимся от имени главы Кубани вице-губернатор Юрий Бурлачко, добавив, что память о погибших навсегда останется в сердцах кубанцев.

А начались памятные мероприятия в городе с богослужения в Свято-Михайло-Архангельском храме. Божественная литургия с участием епископа Новороссийского и Геленджикского Феогноста прошла в храме и сегодня утром. После литургии крестный ход прошел от храма до монумента «Стена плача», возле которого состоится траурная панихида с возложением цветов к монументу.

Напомним, сильнейшие ливни 6−7 июля 2012 года на Кубани привели к самому разрушительному наводнению за всю историю региона. В результате разгула стихии в Крымске погибли 156 человек, пострадали 34 тысячи человек. Виновными в трагедии оказались чиновники. Документ об объявлении режима ЧС был сфальсифицирован местной администрацией: его напечатали утром 7 июля, когда не оповещенные люди уже погибли.

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