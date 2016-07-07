Москва, 7 июля, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Биржевой курс российского рубля растет к доллару США и евро в ходе торгов 7 июля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

По состоянию на 10:32 мск, доллар подешевел к рублю на 23,75 копейки и составил 63,97 рубля. Евро упал на 44,25 копейки до 70,85 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ повысил официальный курс доллара США к рублю на 7 июля и понизил курс евро. Курс доллара установлен на отметке в 64,6304 рубля, составил 71,5135 рубля.