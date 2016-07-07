Москва, 7 июля, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Финансовые рынки после британского референдума стали нервозными, бурно реагирующими на новостной фон. По мнению аналитика ТелеТрейд Марка Гойхмана, приостановка работы британских фондов недвижимости спровоцировала новую волну страхов. Инвесторы как будто услышали команду: «От фунта!»

rongfx.com Фунт Стерлингов

«Распродажи английской валюты, очевидно, получат дальнейшее продолжение. Потому что ситуация в стране переходит, очевидно, в новую фазу. Сразу после референдума фунт падал лишь на предположениях об ухудшении в экономике. Но сейчас эти предположения стали реально проявляться. Рынок недвижимости и ипотеки — всегда авангард и барометр экономики, поскольку завязан одновременно на самые разные её сектора. Здесь и потребительский спрос населения, его доходы, занятость, и банковский сектор, болезненный к неплатежам по кредитам, и производство — строительство, выпуск материалов и пр. Так что, видимо, это первый реальный «звоночек» от Брекзита, ещё не начавшегося», — считает эксперт.

«Пугает то, что поскольку технически пара фунт/доллар с лихвой перебила 30-летние минимумы, у инвесторов нет границ, ориентиров, докуда можно «гнать» вниз эту валюту. Такого положения нет ни у одной другой валюты. Целью пока выступает район 1,25−1,26, после вероятной коррекции пары, сила которой будет зависеть от новых известий», — полагает Гойхман.

«Сейчас падение фунта приостановлено, и спасение пришло вовсе не от самого Туманного Альбиона. Бегство от рисков, давящее на GBP/USD, остановилось из-за новостей с сырьевых рынков», — сказал эксперт .

«Запасы нефти в США, по данным института API, сильно сократились — на 6,7 млн баррелей. И нефтепродуктов в хранилищах также стало меньше. Это повернуло вспять падение котировок чёрного золота и отменило сценарий большого нарастания страхов на рынках. Безусловно, в данном плане будут исключительно важны сегодняшние официальные данные Минэнерго о запасах и производстве нефти», — отметил Гойхман.

«Индикатор прошлых недель — рост числа буровых установок. Если оно выльется в повышение добычи, углеводороды могут получить новый удар. Со своей стороны, подтверждение снижения запасов способно повысить цены. Фьючерсы на Brent сейчас в середине диапазона $47−51/баррель, что является проявлением неопределённости и ожидания дополнительных драйверов. Для рубля сохраняется актуальным диапазон 63,5−65 руб./доллар», — высказал свое мнение эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании состоялся референдум, который показал, что большая часть граждан страны выступают за выход Лондона из состава ЕС. Brexit поддержали 51,9% британцев, 48,1% высказались против.