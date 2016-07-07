Шесть чувашских легкоатлетов претендуют на участие в Олимпиаде
Чебоксары, 7 июля, 2016, 10:35 — ИА Регнум. 9 июля в Арбитражном спортивном суде в швейцарской Лозанне состоится рассмотрение иска Олимпийского комитета России и 68 российских легкоатлетов, которые борются за право выступать на Олимпийских играх в Бразилии. В числе претендентов на поездку в Рио — шестеро представителей Чувашии, сообщили ИА REGNUM в Минспорте Чувашской Республики.
Список российских легкоатлетов сформирован Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по итогам чемпионата России по лёгкой атлетике в Чебоксарах. В него вошли 68 спортсменов. Каждый из них направил индивидуальную заявку на участие в Олимпиаде в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций, поскольку после допингового скандала ВФЛА отстранена от членства в ИААФ. Кроме того, Олимпийский комитет России обратился с иском к ИААФ в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, не согласившись с применением дополнительных критериев подтверждения спортсменов для участия в Олимпиаде.
Данный иск поддержали 68 легкоатлетов, в их числе — шестеро спортсменов из Чувашии. На участие в Олимпиаде претендуют марафонки Татьяна Архипова и Алина Прокопьева, скороходы Светлана Васильева и Марина Пандакова, копьеметательница Вера Ребрик и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне воспитанница чувашской школы спортивной ходьбы Светлана Васильева и мордовский спортсмен Денис Нижегородов отправили коллективный иск в Арбитражный спортивный суд в швейцарской Лозанне. Они оспаривают решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о приостановке членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики в IAAF.
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Отметим, что лицензии на участие в Олимпиаде имеют бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года Татьяна Архипова, бронзовый призёр Олимпиады 2008 года Ирина Калентьева, двукратный серебряный призёр Универсиады-2013, победительница марафона в Нагано Алина Прокопьева, чемпионка Европы и серебряный призёр чемпионата России-2016 в тяжёлой атлетике Наталья Хлёсткина.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, велогонщица Ирина Калентьева в этом году на соревнованиях выступает за Мордовию с параллельным зачётом за Чувашию. Уроженка Чувашии Наталья Хлёсткина выступает за команду Москвы.
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Напомним, на предыдущих Играх в Лондоне в составе олимпийской сборной России выступали пять представительниц Чувашии: Татьяна Архипова, Альбина Майорова, Кристина Савицкая, Елена Наговицына и Ирина Калентьева. Тогда единственную медаль принесла Татьяна Архипова, установив личный рекорд (2 часа 23 минуты 29 секунд) в марафоне. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году приняли участие восемь чувашских спортсменов. По итогам соревнований единственную медаль (бронзу) удалось завоевать только Ирине Калентьевой.