Чебоксары, 7 июля, 2016, 10:35 — ИА Регнум. 9 июля в Арбитражном спортивном суде в швейцарской Лозанне состоится рассмотрение иска Олимпийского комитета России и 68 российских легкоатлетов, которые борются за право выступать на Олимпийских играх в Бразилии. В числе претендентов на поездку в Рио — шестеро представителей Чувашии, сообщили ИА REGNUM в Минспорте Чувашской Республики.

cap.ru Июнь 2016 года, Чебоксары. Денис Нижегородов на чемпионате России по спортивной ходьбе

Список российских легкоатлетов сформирован Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по итогам чемпионата России по лёгкой атлетике в Чебоксарах. В него вошли 68 спортсменов. Каждый из них направил индивидуальную заявку на участие в Олимпиаде в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций, поскольку после допингового скандала ВФЛА отстранена от членства в ИААФ. Кроме того, Олимпийский комитет России обратился с иском к ИААФ в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, не согласившись с применением дополнительных критериев подтверждения спортсменов для участия в Олимпиаде.

Данный иск поддержали 68 легкоатлетов, в их числе — шестеро спортсменов из Чувашии. На участие в Олимпиаде претендуют марафонки Татьяна Архипова и Алина Прокопьева, скороходы Светлана Васильева и Марина Пандакова, копьеметательница Вера Ребрик и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне воспитанница чувашской школы спортивной ходьбы Светлана Васильева и мордовский спортсмен Денис Нижегородов отправили коллективный иск в Арбитражный спортивный суд в швейцарской Лозанне. Они оспаривают решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о приостановке членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики в IAAF.

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Отметим, что лицензии на участие в Олимпиаде имеют бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года Татьяна Архипова, бронзовый призёр Олимпиады 2008 года Ирина Калентьева, двукратный серебряный призёр Универсиады-2013, победительница марафона в Нагано Алина Прокопьева, чемпионка Европы и серебряный призёр чемпионата России-2016 в тяжёлой атлетике Наталья Хлёсткина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, велогонщица Ирина Калентьева в этом году на соревнованиях выступает за Мордовию с параллельным зачётом за Чувашию. Уроженка Чувашии Наталья Хлёсткина выступает за команду Москвы.

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Напомним, на предыдущих Играх в Лондоне в составе олимпийской сборной России выступали пять представительниц Чувашии: Татьяна Архипова, Альбина Майорова, Кристина Савицкая, Елена Наговицына и Ирина Калентьева. Тогда единственную медаль принесла Татьяна Архипова, установив личный рекорд (2 часа 23 минуты 29 секунд) в марафоне. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году приняли участие восемь чувашских спортсменов. По итогам соревнований единственную медаль (бронзу) удалось завоевать только Ирине Калентьевой.