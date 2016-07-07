Посёлок Игора, Ленинградская область, 7 июля, 2016, 10:30 — ИА Регнум. «Россия готова к конструктивному диалогу с руководством Североатлантического альянса», — об этом в ходе выступления на Летней школе центра международной и региональной политики заявил заместитель исполнительного директора Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова Роман Гришенин. Несмотря на то, что в отношениях между Россией и НАТО на сегодняшний день присутствует напряженность, существуют общие задачи глобального масштаба, которые решить в одностороннем порядке тяжело. Политолог отметил, что любое военное сотрудничество России и НАТО приведёт к укреплению доверительных отношений. И такие попытки уже были предприняты в 2014 году, когда по инициативе альянса была организована совместная работа по борьбе с международным терроризмом и устранению боевиков на Ближнем Востоке. По словам Гришенина, большую важность составляет взаимодействие между российскими и западными экспертами. Даже в самые трудные времена отношений между Россией и Западом, к примеру, в период холодной войны, сотрудничество экспертов в области военных стратегических исследований не прекращалось. И хотелось бы, чтобы, несмотря на сегодняшнюю политическую обстановку, диалог продолжался и пришёл к выявлению общих задач.

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В ходе предвыборной кампании кандидат в президенты США, республиканец Дональд Трамп сообщил, что НАТО слишком дорого обходится Соединённым Штатам и он положительно смотрит на прекращение деятельности организации. По мнению Романа Гришенина, вопрос о реформировании НАТО лежит за пределами возможностей президента США, и поэтому результат политических выборов в США в ноябре этого года не окажет влияния на реорганизацию альянса. Также было отмечено, что Российская Федерация не заинтересована в том, чтобы НАТО распалось, поскольку признает большое значение стабильности системы безопасности в Европе, которую обеспечивает альянс. Странам-участницам будет гораздо сложнее позаботиться о собственной безопасности. НАТО способствует сдерживанию конфликтов в нескольких европейских зонах, и прекращение его деятельности может привести к катастрофическим последствиям.

Напомним, что Летняя школа проходит на территории курорта Игора Ленинградской области с 4 по 8 июля 2016 года. Организатором мероприятия является Центр международной и региональной политики. Партнерами — Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, Фонд «Российско-польский центр диалога и согласия», Информационное бюро НАТО в России, Русско-Балтийский медиа-центр.