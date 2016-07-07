Москва, 7 июля, 2016, 10:19 — ИА Регнум. За последние 5 лет существенно снизилось число тех, кто считает мошенничество распространенной практикой во время ЕГЭ. Если в 2011 году так думали 49% жителей России, то сегодня только четверть (25%). Более половины респондентов (52%) убеждены, что такие случаи — единичные. Причем среди тех, кто сталкивался со сдачей экзамена, эта доля еще выше — 62%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Никогда не встречались с подтасовкой или мошенничеством при проведении единого госэкзамена 89% граждан. 5% сообщили, что они сами или члены их семьи лично сталкивались с такими случаями. Их число незначительно снизилось за последние три года (с 7% в 2013 г.).

Некоторые убеждения о проведении ЕГЭ оказались наиболее устойчивыми и распространенными среди российских граждан. Так, 70% считают, что учащихся натаскивают только на прохождение тестов, в связи с этим ухудшается качество знаний, это число выросло за последние 4 года (с 62% в 2013 г.).

В том, что госэкзамен не учитывает индивидуальные особенности школьников, уверены 68%. А 67% думают, что проверка знаний после введения ЕГЭ стала формальной.

В то же время 58% отмечают, что одаренные дети из регионов получили возможность учиться в престижных вузах. По мнению 49%, отмена тестовой части ЕГЭ позволяет выявить реальный уровень образования. И 48% говорят, что система оценки знаний избавилась от субъективного фактора.

При этом среди граждан сильна убежденность в том, что школьных знаний недостаточно для сдачи ЕГЭ на баллы, которые позволяют поступить в вуз. Такого мнения придерживается сейчас более половины респондентов (61%). Причем 68% среди тех, кто сам сталкивался с ЕГЭ. Обратную точку зрения высказывает только каждый четвертый (25%), за год это число уменьшилось на 9%.

Опрос ВЦИОМ проведен 25−26 июня 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.