Улан-Удэ, 7 июля, 2016, 10:11 — ИА Регнум. В Бурятии до сих пор не могут потушить пожар в Баргузинском заповеднике, возникший 13 июня. Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), в заповедник прибыли 28 сотрудников федерального резерва «Авиалесоохраны». Группировка сил, занятых на тушении пожара, составляет 109 парашютистов-пожарных и 10 специалистов лесной охраны.

pixabay.com Пожар в лесу

Также в Бурятии наращивают силы для тушения лесных пожаров в Хоринском районе. 7 июля туда отправили специалистов Заиграевского и Бичурского лесхозов. Кикинский, Заиграевский, Заудинский лесхозы направляют в этот район тяжелую технику, которую перевозят тралами.

В Прибайкальский район направляются лесники Усть-Баргузинского лесхоза. В этот район планируют перебросить парашютистов-пожарных Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

Всего в Бурятии тушат лесные пожары порядка 860 человек. Применяется 134 единицы тяжелой и лесопожарной техники. Авиационная группировка состоит из 11 воздушных судов.

По данным РАЛХ, 7 июля в регионе сократились площадь и количество действующих пожаров. Зарегистрировано 14 действующих очагов на общей площади более 3,9 тыс. га в Еравнинском, Прибайкальском, Заиграевском, Курумканском, Баргузинском, Селенгинском и Хоринском районах. Еще восемь очагов на общей площади более 960 га локализованы в Баргузинском, Бичурском, Иволгинском, Кабанском, Мухоршибирском, Северо-Байкальском и Хоринском районах.

С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 514 очагов, общая площадь, пройденная огнем, составляет более 106 тысяч га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, пожар в Баргузинском заповеднике возник 13 июня из-за грозы. Борьба с возгоранием затянулась, так как заповедник — труднодоступное место, долгое время туда не могли переправить людей и доставить технику, объяснили в РАЛХ.

Напомним, 6 июля в регионе было зарегистрировано 16 действующих лесных пожаров на общей площади около 4,2 тыс. га в Заиграевском, Мухоршибирском, Хоринском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Баргузинском районах и в Баргузинском заповеднике.