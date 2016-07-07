Ростов-на-Дону, 7 июля, 2016, 10:06 — ИА Регнум. В международном аэропорту Ростова-на-Дону пассажиры рейса U6−142 авиакомпании «Уральские авиалинии» свыше 11 часов прождали вылет в Москву. Об этом в соцсети «ВКонтакте» написал один из пассажиров. Корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегическим коммуникациям ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» Ольга Ладейщикова сообщила, что рейс был задержан из-за позднего прибытия воздушного судна А-320 из Санкт-Петербурга.

rnd-airport.ru Аэропорт Ростова-на-Дону

Почему самолёт задержался в северной столице на такой долгий срок, не уточняется. Отметим, что рейс в столичный аэропорт «Домодедово» должен был вылететь 6 июля в 19:30, фактическое время отправления — 7 июля 6:19.

Пользователь соцсети, который также ждал вылет в российскую столицу, написал, что за время, которое пассажирам просидели в аэропорту, не были предоставлены ни питание, ни напитки, ни предложена гостиница.

«Позор. Так как рейс продаётся довольно-таки по низкой цене, самолёт набрался полный. Около 20 грудных детей и около 180 злых пассажиров. Ни извинений, ни какой информации не было предоставлено», — пожаловался пассажир.

Напомним, что на этой неделе вылет рейса из Москвы в Анапу был отложен из-за сообщения одного из пассажиров о взрывчатке, которая якобы находилась в его багаже. ЧП произошло в воздушной гавани «Внуково». Шутником оказался пассажир, который перенервничал из-за первого в своей жизни перелета. Но рейс всё-таки был задержан для проверки. Кроме того, 4 июля во «Внуково» более чем на шесть часов был задержан вылет самолета сообщением Москва-Владивосток.