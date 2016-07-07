Москва, 7 июля, 2016, 09:58 — ИА Регнум. На этой неделе доллару не удается дотянуться до области 65 рублей. Российской валюте помогает некоторая нервозность доллара перед публикацией протокола ФРС, а также восстановление нефти. Основная же поддержка для рубля, по мнению аналитика ГК ИнстаФорекс Игоря Ковалева, снова пришлась на отечественные корпорации, которые продолжили аккумулировать рублевую ликвидность в разгар сезона дивидендных выплат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Нефть марки Brent восстановилась в район $49/баррель в ответ на сообщения о рекордном за год падении запасов нефти в США. Сегодня, 7 июля, диапазонная торговля, скорее всего, продолжится. Но на этот раз рубль будет демонстрировать восходящий уклон и может «увести» доллар под отметку 64 рубля», — предположил Ковалев.

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«Сегодня будут опубликованы официальные показатели от Минэнерго. Если результат окажется таким же оптимистичным, это сыграет на руку российской валюте, как и некоторое ослабление доллара после «голубиного» протокола ФРС, опубликованного накануне», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 7 июля Центробанк РФ повысил официальный курс доллара США к рублю и понизил курс евро. Так, курс рубля к доллару установлен на отметке 64,6304 рубля, он опустился на 36,28 копейки. Евро к рублю уменьшился на 11,92 копейки и составил 71,5135 рубля. Нефть марки Brent поднялась на 0,47%, до $49,03 за баррель.