Пекин, 7 июля, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил 7 июля, что конфликт в Южно-Китайском море должен быть разрешен мирным путем, сообщает Reuters.

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С таким заявлением генсек международной организации выступил на пресс-конференции в Пекине, где Пан Ги Мун встречался с главой МИД КНР Ваном И.

Напряженность вокруг спорных территорий в Южно-Китайском море возрастает по мере приближения 12 июля, когда Постоянная палата третейского суда в Гааге должна объявить о своем решении относительно территориальных претензий Филиппин к Китаю.

Напомним, в январе 2013 года Манила в одностороннем порядке обратилась в международный арбитраж с просьбой уладить территориальной спор в Южно-Китайском море. Постоянная палата третейского суда в Гааге приняла данный вопрос к рассмотрению 29 октября 2015 года, признав свою юрисдикцию над этим регионом.

Пекин неоднократно заявлял, что судебное разбирательство в Гааге — это фарс, отказываясь принимать результаты арбитража, который, как ожидают эксперты, будет вынесен в пользу Манилы.