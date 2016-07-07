Тбилиси, 7 июля, 2016, 09:51 — ИА Регнум. США привержены политике открытых дверей НАТО, и Грузия стане членом альянса, заявил на пресс-конференции в Тбилиси госсекретарь США Джон Керри. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

Керри назвал и причины задержки процесса евроатлантической интеграции Грузии. «Конечно, у нас были причины задержки. Думаю, не для кого не является непонятным, сколько всего происходит сейчас на Украине, в Сирии и в регионе в целом. Налицо множество вызовов, и некоторые государства хотят измерить достигнутые результаты в отношении существующих вызовов до того, как возьмут на себя еще большую ответственность. Хотя Грузия уже доказала, что является партнером НАТО», — пояснил госсекретарь.

Он отметил, что большинство населения Грузии положительно оценивает достижения и дела своей страны, напомнил, что Грузия является ценным контрибьютором миротворческих операций НАТО.

«Так что этот этап мы должны считать не моментом отчаяния или задержки, а моментом развития, прогресса, на протяжении которого доверие вырастет и наступит время для принятия окончательного решения», — заявил Керри.