Киев, 7 июля, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Стоимость внедорожника Toyota Land Cruiser, который угнали у председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили, составляет около 6 млн гривен ($240 тыс.). Об этом сообщает украинское интернет-издание Strana.ua со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Источники издания отмечают, что к похищению дорогостоящей иномарки, которое произошло 6 июля, якобы причастны члены организованной преступной группировки грузинского вора в законе по прозвищу «Гуга» — Сергея Глонти. Сам криминальный авторитет находится под стражей, а в ближайшее время в апелляционном суде Киева состоится заседание по поводу его экстрадиции.

Украинское интернет-издание пишет, что внедорожник у бывшего президента Грузии угнали якобы для того, чтобы иметь рычаг давления на грузинский клан в правоохранительных структурах Украины при рассмотрении дела Глонти.

Предполагается, что Toyota Land Cruiser могут вернуть владельцу, если Глонти не будет экстрадирован.