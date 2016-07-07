Киев, 7 июля, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июля, в Киев прибывает с визитом государственный секретарь США Джон Керри.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри

Как сообщила пресс-служба Госдепартамента США, в ходе визита Керри намерен встретиться с президентом Украины Петром Порошенко, главой украинского правительства Владимиром Гройсманом и «другими представителями властей».

Из Киева Керри планирует отправиться в Варшаву для участия в саммите НАТО.

Как заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире «5 канала», данный визит — «продолжение нормального рабочего, стратегического диалога с США».

Чиновник отметила, что Украина от этого визита ожидает «очередной сверки часов, куда двигаемся». «Можем оценить ситуацию в сфере безопасности, с которой мы сталкиваемся, и, очевидно, будет речь идти и о реформах, которые мы пытаемся внедрять», — заявила она.

Вместе с тем в комментарии «Сегодня.ua» глава комитета по иностранным делам Анна Гопко заявила следующее:

«Керри перед саммитом в Варшаве посетит Украину, чтобы проговорить повестку дня, в особенности некоторые вопросы, во время встречи президента Порошенко с Обамой. Это также один из визитов солидарности, много времени Керри уделял тематике Ближнего Востока. Но, учитывая отсутствие подвижек на Востоке, очень важно американцам как стратегическим партнерам Украины показывать, что Украина является приоритетом. Встреча будет и с президентом, и в правительстве, и в парламенте со спикером, с комитетом по иностранным делам. Чтобы проговорить внешнюю политику, как на время, которое остается для этой администрации Обамы, удерживать Украину в топ-приоритетах, плюс американцы рассматривают и подготовку бюджета на 2017 год. И нам важна финансовая поддержка от США, чтобы она оставалась минимум на таком уровне, а то была и увеличена».

По словам Гопко, во время встречи с Джоном Керри будут обсуждаться вопросы усиления поддержки Штатами обороноспособности Украины и имплементации законов и реформ.

«Нам нужно разделять эту помощь. Одна — это сектор обороноспособности. И мы знаем, что есть Сенат, подано $500 млн, а палатой представителей — $150 млн. Также мы говорим о поддержке США в виде не только кредитов макрофинансовой стабильности, но и прямых иностранных инвестиций, чтобы развивать малый и средний бизнес. Поэтому завтра во время встречи с Керри нужно проговаривать поддержку инноваций и инвестиций в модернизацию военно-промышленного комплекса и предпринимательства. Чтобы это были кредиты под низкие проценты», — сказала представитель Верховной рады.

В свою очередь, в эфире «Подробности недели» заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев отметил, что визит Керри — «это долгожданный визит, и он, по сути, будет являться итогом активного диалога, сложившегося в последнее время между Украиной и Соединенными Штатами… итог такой активной кампании украинской стороны в Вашингтоне».

Кроме этого, подчеркнул представитель администрации Порошенко, плюсом для Украины является то, что этот визит состоится накануне саммита НАТО.

По его словам, это очень символично и удастся обсудить ряд важных вопросов. «Мы обсудим как большой комплекс вопросов двусторонних отношений, так и вопросы глобальной безопасности, региональной безопасности, вопрос сотрудничества Украина — НАТО, вопросы реформирования Вооруженных сил, вопрос имплементации Минских договоренностей. Все эти вопросы будут на повестке дня диалога», — подчеркнул Елисеев.

Отметим, что Джон Керри в последний раз приезжал на Украину в начале февраля 2015 года.