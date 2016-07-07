Абакан, 7 июля, 2016, 09:26 — ИА Регнум. В Хакасии потребительские цены на все товары и услуги за январь-июнь текущего года выросли на 2%, что на 4,3 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в Хакасстате.

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По данным статистиков, в июне питьевое стерилизованное молоко 2,5−3,2% жирности подорожало на 2,9%; кисломолочные продукты — на 0,5%; соленая, маринованная, копченая рыба — на 2,6%; фруктовые соки — на 3,8%; оливковое масло — на 2,5%; сахар — на 6,4%; карамель — на 1,9%; майонез — на 1,7%; хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки — на 1,2%; чай черный байховый пакетированный — на 1,1%; натуральный растворимый кофе — на 0,7%.

Горох и фасоль подорожали на 2,4%; гречневая крупа — на 5,8%; овсяные хлопья «Геркулес» — на 3,5%; мороженое сливочное — на 9,1%; водка и пиво зарубежных торговых марок — на 1,1%; безалкогольные напитки — на 0,6%; обед в столовой, кафе, закусочной — на 1,3%.

Из плодоовощной продукции подорожали замороженные овощи — на 1,7%; лук репчатый — на 14,2%; свекла — на 8,8%; морковь — на 5,2%; картофель — на 1,6%; яблоки — на 1,5%; лимоны — на 8,7%.

В Хакасстате отметили, что снизились цены на яйца куриные (на 14,2%), баранину (8,3%), колбасные изделия и пшено (1,7%), сливочное масло (1,6%), творог жирный (1,8%), муку и рис (0,7%), чеснок (6,2%), огурцы свежие (2,7%), бананы (15,6%), виноград (2,2%), груши (1,9%), апельсины (1,5%).

В группе непродовольственных товаров в июне подорожали одежда для детей дошкольного возраста (на 1,2%) и школьного возраста (на 0,8%), парфюмерно-косметические товары (на 1,6%), газовое моторное топливо (1,6%), новые легковые импортные автомобили (2,8%), сухие корма для животных (1,7%), ноутбуки (3,7%), фотоаппараты, миксеры, блендеры, электрочайники (на 3,4%-4%), телевизоры, холодильники, стиральные автоматические машины, микроволновые печи и бытовые плиты (на 1%-1,9%), цемент тарированный (1,1%), металлочерепица (3%), краски и эмали (1%), стекло оконное листовое (6,3%).

Снижение цен зарегистрировано на дизельное топливо — на 0,6%; планшетные компьютеры — на 2,2%; мониторы для настольных компьютеров — на 1,7%; мебель — на 2,5%; сигареты с фильтром зарубежных торговых марок — на 2,6%; стиральный порошок — на 2,3%.

Подорожали услуги железнодорожного транспорта — на 6,6%; парикмахерских — на 1%; санаторно-оздоровительные услуги — на 9,6%; установка пластиковых окон — на 1,4%. При этом снизилась абонентская плата за доступ к сети интернет — на 3,6%; плата за аренду однокомнатной и двухкомнатной квартиры у частных лиц — на 1,9% и 1,3%, соответственно. Тарифы на услуги воздушного транспорта снизились на 4,3%.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном Минстрое, с 20 июня по 27 июня в Хакасии снизились цены на говядину и свинину, баранину, консервы мясные, сыры сычужные твердые и мягкие, капусту, гречневую крупу и другие продукты питания. Выросли цены на сосиски, сардельки, рыбу мороженую неразделанную, масло подсолнечное, сахар, картофель, морковь, огурцы, помидоры, яблоки. Куриные яйца за этот период подорожали на 9,5%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, потребительские цены на все товары и услуги населению Хакасии за январь — май 2016 года выросли также на 2%.