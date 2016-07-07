Пекин, 7 июля, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Согласно последним данным, опубликованным американским агентством Strategy Analytics, продажи смартфонов компании Apple в Китае упали на 26% за I кв. 2016 г. по сравнению с предыдущим годом. Потребители в Китае все чаще отдают предпочтение отечественным производителям, конкуренция между китайскими производителями смартфонов ужесточается.

iphones.ru Apple в КНР

Первое место в рейтинге занимает телекоммуникационная корпорация Huawei, которой удалось продать 16,6 млн смартфонов, компания OPPO занимает второе место с 13,2 млн проданных смартфонов, производитель мобильных устройств Xiaomi вышел на третье место с 12,8 млн. На четвертом месте расположилась компания Vivo, реализовавшая 12,5 млн смартфонов. Продажи iPhone сократились до отметки в 11,5 млн единиц, пишет «Сина синьвэнь».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, компания Apple не первый раз сталкивается со сложностями на китайском рынке. Ранее продажи смартфонов iPhone 6 и iPhone 6 Plus были временно приостановленны по решению столичного патентного ведомства.