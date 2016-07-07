Киев, 7 июля, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за проверку жилищно-коммунальных тарифов и ценообразования на газ в Украине, начиная с 2005 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Я тоже считаю, что возможно провести основательную проверку тарифов и цен на газ. Но я хотел бы, чтобы мы это сделали с 2005 года… И это будет абсолютно справедливо, чтобы разобраться с этим вопросом», — заявил украинский премьер.

Гройсман сообщил, что уже имел встречу с лидерами фракций и групп Верховной рады, на котором предложил создать рабочую группу для анализа ситуации по ценообразованию на газ на Украине.

«Правительство открыто и готово предоставить всем, кто этого желает, необходимые документы относительно оснований расчетов, отчетности», — резюмировал он.

Напомним, что 1 июля на Украине состоялось очередное повышение тарифов — на горячую воду и отопление. 5 июля трибуну парламента заблокировали депутаты от «Батькивщини» и Радикальной партии, а также внефракционные, требуя отменить повышение тарифов.