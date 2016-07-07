Нью-Дели, 7 июля, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Автоконцерн Hyundai готовит выпуск спецверсии кроссовера Creta, сообщает «Дейли-Мотор».

club-creta.ru Hyundai Creta

Hyundai Creta1Edition создана специально для Индии и в честь первого года продаж новых кроссоверов на индийском авторынке. Из 100 тыс. заказов на Hyundai Cretа, принятых с июля 2015 года от индийских покупателей, выполнено уже 80 тыс.

Спецсерию Creta 1Edition отличают особенности ее дизайна. Отличаться этот кроссовер будет наличием наклеек в виде красных и синих полос, а также крышей черного цвета. В оснащение могут войти и 17-дюймовые колесные диски специального дизайна.

Моторная линейка спецверсии Creta останется неизменной. В Индии эта модель продается с бензиновыми двигателями объёмом в 1,4 и 1,6-литра, а также 1,6-литровым дизелем. В качестве трансмиссии предлагается как механическая коробка передач, так и «автомат». Стоимость кроссовера в базовой версии равна 916 тыс. рупий, что соответствует сумме в 868 тыс. рублей.

Напомним, сборкой Hyundai Creta в России занимается петербургский завод Hyundai. Официальные продажи модели Creta в России начнутся в августе 2016 года.