Москва, 7 июля, 2016, 09:47 — ИА Регнум. В Москве подешевели услуги таксомоторных перевозчиков. Для пассажиров проезд на такси стал более доступным, однако сами таксисты недовольны: снижение цен на перевозки происходит за счет их заработка. По прогнозам экспертов, дешевле их услуги больше не станут, а развитие рынка в целом может остановиться.

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Как заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель межрегионального транспортного профсоюза Роман Круглов, последствиями понижения цен станут износ парка автомобилей, найм в качестве водителей нелегальных мигрантов, не знающих ПДД РФ, и отказ пассажиров от заказа комфортабельных услуг.

«Пока все печально, — оценил ситуацию с таксомоторным бизнесом столицы Круглов, — хочется надеяться на какие-то улучшения».

Он также подчеркнул, что в случае продолжения снижения цен одним из самых негативных сценариев станет откат назад, — к тому, «с чего начали». То есть к «бомбилам».

«Люди будут уходить от агрегаторов, уходить от служб такси и будут работать где-то от борта, бомбить. В итоге, это будет более выгодно для водителя, нежели работа на агрегатор. Мы это уже видим: на станциях метро, где раньше стояли непонятные Дэу Нексии, жигули старые с мигрантами за рулем, сейчас те же самые мигранты стоят, но уже на желтых машинах», — пояснил Круглов.

Эксперт отметил, что особую роль на рынке играют сервисы автомобильных перевозок, позволяющие сделать заявку на услуги частного водителя с помощью мобильного приложения. По большей части они задают вектор развития рынка: «Заслуга агрегаторов только в том, что за счет конкуренции, конкуренции между собой, а не водителями такси, они снижают расценки. В виду того, что положение агрегаторов на рынке является фактически монопольным, у водителей не остается каких-то других возможностей заработать, и они вынуждены соглашаться на условия тройки агрегаторов».

В то же время сами пассажиры не считают сложившую ситуацию депрессивной. Предсеталель организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков отметил в комментарии ИА REGNUM, что происходящее снижение цен на перевозки таксистами — позитивный фактор, и общественность в последние годы отмечает его наравне с повышением доступности услуги такси и улучшением сервиса.

«Все больше людей вызывает такси, все меньше такси ловят, как раньше. Это очень позитивные факторы, я думаю, что уже цены упали до минимума, дальнейшего падения ожидать не приходится, возможен даже небольшой рост, но хочется, чтобы он был не больше, чем инфляция. Не хотелось бы, чтобы случился сговор на рынке такси. Пока ситуация этому (сговору, — прим. ИА REGNUM ) не благоприятствует. Это хорошо, но чувствуется недовольство таксистов тем, что у них уменьшился заработок. Недовольство понятно, ведь рынок есть рынок. Может быть таксистов в городах несколько больше, чем нужно», — сообщил Янков.

В качестве следующего этапа в наведении порядка на рынке эксперт видит борьбу с «таксистской мафией» на транспортных узлах, аэропортах и вокзалах. Несмотря на то, что некоторые успехи в вопросе регулирования цены в этих местах были достигнуты, многие извозчики все еще предлагают свои услуги прилетевшим пассажирам по цене, в несколько раз превышающей рыночную. При этом, как считает Янков, окончательно решить проблему можно только при вмешательстве властей.

«Если будет скоординированная политическая воля, как было при сносе Измайловского рынка: хотя было очень много недовольных, его снесли. В принципе, ее можно ожидать, но пока политической воли для этого нет», — резюмировал председатель организации.

Напомним, ранее директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин заявил в интервью «Российской газете», что в 2016 году такси в России подешевело на 20−30%. А для жителей Москвы средний чек за поездки на такси снизился до 500 рублей. Эксперт связывают перемены в тарифах с возросшей конкуренцией среди «шашечек», также на формирование цен повлияли агрегаторы заказов машин.

В мае 2016 года глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что ежедневно услугами такси в городе пользуются более 260 тысяч человек, а стоимость услуг за последние два года снизилась почти на 30%. Как пояснили в мэрии, причиной удешевления услуг таксистов является постепенное снижение цен на общественный транспорт.