Москва, 7 июля, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Ситуация на нефтяном рынке стабилизировалась. Аналитик Альпари Владислав Антонов отметил, что нефть подорожала после публикации протоколов последнего заседания ФРС США и отчёта по запасам нефти от Американского института нефти (API). За последнюю неделю запасы нефти в США сократились на 6,736 млн баррелей.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня, 7 июля, внимание участников рынка будет приковано к отчёту от Минэнерго США. Ожидается, что запасы нефти уменьшатся на 2,250 млн баррелей. Днем выйдет отчёт ADP (Automatic Data Processing)», — напомнил Антонов.

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«Если запасы нефти сократятся, а рабочие места в частном секторе США вырастут — нефть подорожает до 50 долларов за баррель. Если опубликованные данные разочаруют трейдеров, то Brent остается торговаться на уровне $49 долларов за баррель, пока не выйдет пятничный отчёт по рынку занятости в США», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 7 июля цены на нефть растут, отыгрывая данные Американского института нефти (API) о сокращении запасов черного золота в США. Так, по состоянию на 07:54 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,47%, до $49,03 за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,51%, до $47,67.