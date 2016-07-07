Новокузнецк, Кемеровская область, 7 июля, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Чартерный рейс из города Новокузнецка (Кемеровская область) в город Камрань (провинция Кханьхоа, Вьетнам), который должен был отправиться в 1:55 по местному времени, задержался из-за ложного срабатывания датчика бортового компьютера Boeing 757−200. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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«В ходе предполетного осмотра произошло ложное срабатывание датчика бортового компьютера самолета Воинг 757−200, в связи с чем вылет воздушного судна был отложен», — сообщили в пресс-службе.

Посадка пассажиров на борт произошла позже. По факту инцидента транспортная прокуратура начала проверку о безопасности полётов и защите прав потребителей.

Рейс, которым во Вьетнам собирались лететь 250 туристов, задержался более чем на девять часов, уточняет novokuznetsk.su.