Якутск, 7 июля, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 6 июля посетил Якутск, где вместе с главой республики Егором Борисовым дал старт VI Международным спортивным играм «Дети Азии», дистанционно запустил установку комплексной подготовки газа Якутской топливно-энергетической компании и пообщался с представителями и сторонниками «Единой России». Что интересного нашли в визите председателя правительства РФ СМИ Якутии — в обзоре ИА REGNUM.

ИА REGNUM Медведев Дмитрий

Якутяне оказались недовольны тем, как открылись игры «Дети Азии» с премьером

«Почему на открытии игр «Дети Азии» не дали слово первому президенту Якутии Михаилу Николаеву?», — спрашивает SakhaToday. По сведениям информагентства, многие якутяне были неприятно удивлены тем, что на церемонии открытия игр «Дети Азии» ему не было предоставлено слово при том, что он является основателем этих игр.

Выяснилось, что порядок выступлений регламентировался Службой протокола РФ, и в случае участия в мероприятии первых лиц государства право приветственного слова определяется исключительно федеральным центром. Принимающей стороне разрешено одно выступление — главы региона. В связи с этим также не было предоставлено слово и вице-премьеру, полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу.

Как ожидается, якутяне смогут услышать Михаила Николаева на торжественной церемонии закрытия соревнований.

Кортеж с каретой «скорой помощи»

ЯСИА публикует видео, на котором по улицам Якутска едет кортеж Дмитрия Медведева. Интересно, что помимо автомобилей (которых, кстати, около 15-ти), в нём двигалась и машина с надписью «Реанимация». Она была в хвосте вереницы машин, замыкали кортеж полицейские автомобили.

Глава Якутии Дмитрию Медведеву бриллианты не дарил

Во время визита главы правительства РФ в Интернете активно тиражировалась фотография ювелирной композиции, символизирующей единство Якутии и России. Интернет-пользователи утверждали, что изделие стоимостью 18 млн рублей якобы подарено Егором Борисовым Дмитрию Медведеву во время его вчерашнего визита в Якутск, сообщает News.Ykt.Ru.

Но помощник главы Якутии Станислав Платонов опроверг слухи о дорогостоящем подарке, якобы врученном Борисовым Медведеву. «Егор Борисов никакого подарка Дмитрию Анатольевичу не вручал. Нам неизвестно, откуда взята эта фотография», — сказал Станислав Платонов.

«Подарок Медведеву — платиновое сэргэ, золотая изгородь, чорон и кытыйа, полные бриллиантов. Подставка из чароита, туhулгэ из золота и серебра, вместо кумыса — бриллианты. Сумма: 18 657 000 руб.», — тем не менее говорится в распространяемом через Интернет сообщении, которое сопровождается фотографией роскошного подарка.

«Мы с «Газпрома» не слезем»

«Газпром» будет не только зарабатывать деньги на поставках газа за границу, но и заниматься решением насущных проблем, пообещал на встрече с «единороссами» Дмитрий Медведев. Об этом премьер-министр заявил, отвечая на вопрос о газификации районов Якутии, по территории которых пройдет газопровод «Сила Сибири», пишет ИА YakutiaMedia.

«Не сомневайтесь, мы с «Газпрома» «не слезем». Он будет заниматься не только своими дальними планами по поставкам газа за границу, в том числе в Китай, но и газификацией, и решением важнейших насущных задач. Эту тему я знаю еще с того периода, когда занимал пост председателя совета директоров «Газпрома». Мы тогда запустили самую лучшую, быть может, программу по газификации регионов. Она обязательно будет продолжена, причем не только в Сибири и европейской части России, но и на Дальнем Востоке», — заверил он.

Напомним, строящийся магистральный газопровод «Сила Сибири» будет поставлять газ из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона — это совместный проект «Газпрома» и Китая. Стоимость строительства оценивается в 800 млрд рублей, но может превысить 1 трлн. Начать поставки газа по нему в Китай запланировано в 2019 году.

Нет земли — давай квартиру

ИА SakhaLife публикует подробности встречи Дмитрия Медведева с единороссами. В частности, на мероприятии была поднята проблема обеспечения земельными участками многодетных семей в свете отсутствия необходимой инфраструктуры. Премьер-министр напомнил, что он стоял у истоков данной программы и согласился, что многодетным семьям «абы какая земля» совершенно не нужна. Глава республики Егор Борисов сообщил, что в течение трех лет проблема будет решена и власти делают в этом направлении все возможное. В то же время Медведев призвал решать вопрос и альтернативными способами, посредством, например, улучшения квартирных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в Якутск Дмитрий Медведев также обещал сохранить все расходы на развитие Дальнего Востока, поручил скорректировать норматив приёма терапевтом в 15 минут, заявил, что мост через реку Лена обязательно должен быть построен, предложил «дать по рукам» накрутчикам цен на топливо.