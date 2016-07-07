Москва, 7 июля, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Brent снова снижалась в район уровня поддержки 47,00. По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, тот факт, что цены снова от него оттолкнулись, свидетельствует о том, что пока в этой области есть достаточно желающих купить энергоноситель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Хотя, конечно, опасения относительно последствий Brexita сказываются и на нефти, которая также относится к рискованным активам. В целом подобное положение вещей не исключает и попытки тестирования отметки 47,00 с дальнейшей целью на уровне 46,40. Краткосрочно не исключено и более глубокое падение. Однако вряд ли это произойдет в ближайшие сутки. Свои коррективы могут внести данные по коммерческим запасам в США от EIA, публикуемые 7 июля», — пояснила Рогова.

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«Сезон отпусков в США в разгаре, а это значит, что спрос на бензин может увеличиваться, что приведет к падению показателя, что и произошло неделей ранее. Следовательно, при таком развитии событий можно будет ждать возврата котировок черного золота в район уровня 49,50», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 7 июля мировые цены на нефть растут, отыгрывая данные Американского института нефти (API) о сокращении запасов черного золота в США, свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 07:54 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,47%, до 49,03 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,51%, до 47,67 доллара за баррель.