Новосибирск, 7 июля, 2016, 09:09 — ИА Регнум. В Новосибирске в воде оказались уже 119 дачных участков. В зоне затопления — садовые общества «Геолог» и «Строймашевец» Первомайского района и СНТ «Дорожник» Советского района. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области, по состоянию на 9 часов утра 7 июля уровень воды в реке Обь составлял 390 см.

ГУ МЧС России по Новосибирской области Число подтопленных дач в Новосибирске перевалило за сотню

«Вчера увеличение сбросов воды не проводилось. Подъем уровня в Оби вызван выпавшими вчера осадками. Новосибирский гидроузел работает в режиме предельно-возможном для нормального функционирования. Сбросы воды через плотину ГЭС проводятся в объеме 4710 кубических метров в секунду», — подчеркнули в ведомстве.

Сегодня в региональном управлении МЧС также состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого специалисты пришли к выводу, что ситуация с приточностью воды стабилизируется, необходимость дополнительного увеличения объемов сбросов из водохранилища в реку отсутствует. Кроме того, специалисты подчеркивают, что увеличения числа подтопленных дачных участков в ближайшие дни не прогнозируется. А при благоприятных погодных условиях (жаркая погода без осадков) наоборот начнет снижаться.

Но, как сообщает корреспондент ИА REGNUM дождь продолжил идти и 7 июля. Если с утра еще выглядывало солнце, то сейчас небо затянуло тучами и моросит небольшой дождь.

Поэтому подразделения МЧС и аварийно-спасательной службы города продолжают работать в режиме повышенной готовности. Силы и средства к реагированию на возможные ЧС и происшествия готовы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 6 июля число дачных участков в Новосибирске, куда зашла вода, равнялось 77. Днем ранее, их число не превышало десяти.

Тогда же специалисты прогнозировали, что в зону подтопления попадут до 100 участков в садовых обществах «Геолог» И «Строймашевец» Первомайского района.

Напомним, половодье в Новосибирске вызвано таянием ледников в горах Алтая и ливневыми дождями, которые идут в Новосибирске уже более недели.