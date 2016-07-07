Вашингтон, 7 июля, 2016, 08:45 — ИА Регнум. В ходе совместной боевой операции так называемой умеренной сирийской оппозиции и ВВС США против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России), проводимой на территории Сирии на минувшей неделе, американские самолёты, не дождавшись окончания боя, отправились выполнять другие задачи и оставили своих союзников без поддержки. Об этом сообщили источники в правительстве США, пишет газета The Washington Post.

kongjun.com ВВС США

«На прошлой неделе американские военные самолеты были перенаправлены с проводимой сирийской оппозицией наступательной операции против ИГ в Сирии на проведение авиаударов по позициям боевиков в Ираке», — сообщил источник.

Уточняется, что войска сирийской оппозиции лишилась поддержки в самый неподходящий момент, что «способствовало провалу действий оппозиционной армии». Американские самолёты в какой-то момент просто улетели в направлении Ирака — к городу Эль-Фаллуджа.

Американский полковник Крис Гарвер, представитель командования международной коалиции во главе с США, объяснил, почему самолёты оставили оппозицию без поддержки. Он предложил представить ситуацию, когда число ресурсов ограничено и нужно предпринять в отношении ИГ (запрещено в Росии) как можно более эффективные действия.

«У вас есть конечное число ресурсов, и вы пытаетесь получить наибольшую отдачу от затраченных средств. Была выбрана более приоритетная цель», — сказал он.

Отмечается, что США, допустив провал операции, лишились возможности создать на сирийской территории подразделение по противостоянию радикальным группировкам. Автор статьи выразил сомнение по поводу того, обладает ли коалиция теми ресурсами, которые могут обеспечить уничтожение ИГ (запрещено в России).