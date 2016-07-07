Москва, 7 июля, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Несмотря на слабость рубля в последние дни, спрос на российские долговые бумаги сохраняется высокий. Цены на Brent восстанавливаются. Вслед за нефтью подорожает и рубль, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Доллар ослабился к основным валютам после публикации протоколов последнего заседания ФРС США и отчёта по запасам нефти от Американского института нефти. За последнюю неделю запасы нефти в США упали на 6,736 млн баррелей», — отметил Антонов.

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«7 июля ключевыми событиями для рубля выступят данные по занятости в частом секторе ADP (Automatic Data Processing) и запасам нефти от Минэнерго США. Рублю удалось пережить медвежью коррекционную фазу по нефти. Сегодня от пары доллар/рубль ожидается снижение к уровню 63,90 рубля после выхода данных от Минэнерго США», — предположил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 7 июля Центробанк РФ повысил официальный курс доллара США к рублю и понизил курс евро. Так, курс рубля к доллару установлен на отметке 64,6304 рубля, он опустился на 36,28 копейки. Евро к рублю уменьшился на 11,92 копейки и составил 71,5135 рубля. Нефть марки Brent поднялась на 0,47%, до $49,03 за баррель.