Астрахань, 7 июля, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Жители Астраханской области уже в августе получат квитанции на оплату услуг ЖКХ с возросшими суммами. Больше, чем в июне им придется заплатить за свет, газ и тепло, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. Между тем, как заявила на заседании межведомственной комиссии по стабилизации цен и тарифов руководитель службы по тарифам Ольга Зверева, во II полугодии тарифы вырастут, но не больше чем на установленные федеральными структурами ограничения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свет

Так, с 1 июля тарифы на электроэнергию увеличились на 7,4% (допустимые ограничения были установлены на уровне 8,4%) — с 4,04 рубля/кВтч до 4,34 рубля/кВтч. Для граждан, проживающих в домах без газовых плит, сохранится понижающий коэффициент 0,7.

Также поднялись и цены на газ — на 2,7%. Предельные тарифы на тепло‑ и водоснабжение с 2016 года не устанавливаются. В среднем по России ожидается рост на 4%. Для большинства жителей Астраханской области тарифы также вырастут, но в пределах установленного максимума. Однако, по словам Ольги Зверевой, но есть и исключения. Самый высокий рост тарифов на тепловую энергию произойдёт у ОАО «ТЭЦ-Северная» (30%) и ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» (7,3%), что обусловлено включением в расчёт тарифов расходов, подлежащих дополнительному учёту в соответствии с приказами Федеральной службы по тарифам о рассмотрении разногласий.

Фактические темпы роста тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения во II полугодии 2016 года большинства организаций также не превысят 4%. Темп роста тарифов МУП города Астрахани «Астрводоканал» на питьевую воду составит 5,1%, на водоотведение —3,6%. На полученный доход организация планирует построить и модернизировать системы водоснабжения и водоотведения в 2015—2019 годов.

В большинстве муниципальных образований Астраханской области плата за коммунальные услуги на II полугодие 2016 года увеличится не более, чем на 7,4%. Однако, есть и такие, где рост составит 146,1%. Так, почти в половину расходы на коммунальные услуги вырастут у жителей Николо-Комаровского сельсовета Камызякского района, на 24% — Бузанского сельсовета Красноярского района, на 60,4% — Ахтубинского сельсовета Красноярского района и на 28,5% — у жителей города Нариманов.

«Это увеличение коснётся только части жителей указанных муниципальных образований, проживающих в домах с централизованным отоплением, и для которых увеличились нормативы на отопление. В случае, если данные дома оборудованы приборами учёта, то вышеуказанное увеличение их не коснётся», — пояснила руководитель службы по тарифам Ольга Зверева.

Добавим, что в I полугодии 2016 года в Астраханской области тарифы на коммунальные ресурсы сохранялись на уровне декабря 2015 года.