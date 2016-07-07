Великобритания покинула ТОП-5 крупнейших экономик мира
Лондон, 7 июля, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Франция обошла Великобританию в рейтинге крупнейших экономик мира после референдума (Brexit), на котором большинство жителей Британии высказались за выход из Европейского союза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои расчеты.
«Франция и Великобритания вели борьбу за пятое место в списке крупнейших экономик мира, после недавнего падения фунта Франция обошла Великобританию», — говорится в сообщении.
Так, по последним данным Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Британии в прошлом году составил 1 трлн 864 млрд фунтов стерлингов. Курс британского фунта 5 июля упал ниже 1,17 евро за фунт впервые с 2013 г. Учитывая это, в 2015 г. британский ВВП был эквивалентен 2 трлн 172 млрд евро, что меньше официального ВВП Франции за минувший год — 2 трлн 182 млрд евро.
Добавим, что из-за нестабильности курсов национальных валют Франция и Великобритания попеременно занимают пятое место.
Как ранее передавало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании состоялся референдум, который показал, что большая часть граждан страны выступают за выход Лондона из состава ЕС. Brexit поддержали 51,9% британцев, 48,1% высказались против.