Лондон, 7 июля, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Франция обошла Великобританию в рейтинге крупнейших экономик мира после референдума (Brexit), на котором большинство жителей Британии высказались за выход из Европейского союза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои расчеты.

trekearth.com Промышленность. Лондон

«Франция и Великобритания вели борьбу за пятое место в списке крупнейших экономик мира, после недавнего падения фунта Франция обошла Великобританию», — говорится в сообщении.

Так, по последним данным Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Британии в прошлом году составил 1 трлн 864 млрд фунтов стерлингов. Курс британского фунта 5 июля упал ниже 1,17 евро за фунт впервые с 2013 г. Учитывая это, в 2015 г. британский ВВП был эквивалентен 2 трлн 172 млрд евро, что меньше официального ВВП Франции за минувший год — 2 трлн 182 млрд евро.

Добавим, что из-за нестабильности курсов национальных валют Франция и Великобритания попеременно занимают пятое место.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании состоялся референдум, который показал, что большая часть граждан страны выступают за выход Лондона из состава ЕС. Brexit поддержали 51,9% британцев, 48,1% высказались против.