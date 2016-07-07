Москва, 7 июля, 2016, 08:30 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть частично отыграли падение предыдущего торгового дня, возобновив рост на фоне статистики по запасам нефти в США Американского института нефти (API), свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

newsonly.gr Нефть

К 8:25 мск сентябрьские фьючерсы нефтяной марки Brent выросли на 2,306% до $49,04 за баррель. Западно-техасская WTI к этому времени подорожала на 2,306% до $47,70 за «бочку».

По данным API, запасы бензина в США сократились на 3,5 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 2,3 млн баррелей. Запасы нефти в перевалочном хабе в Кушинге выросли на 80 тыс. баррелей.