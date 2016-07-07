Москва, 7 июля, 2016, 08:30 — ИА Регнум. Несмотря на то, что влияние Брекзита на российскую экономику носит лишь опосредованный характер, рубль не может продемонстрировать уверенный возврат в район нижней границы ранее установившегося диапазона. Негативное влияние на российскую валюту оказывают как падающие котировки нефти, так и общее снижение интереса к рискованным активам, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Однако, если Brent, как предполагается, сможет развить восходящую коррекцию после данных от EIA, то шанс на укрепление имеет и рубль. Не исключено, что на этом фоне пара USD/RUB попытается вернуться в район уровня 63,40. Тем более что выход Великобритании из ЕС может усилить разногласия относительно антироссийских санкций, так как страна придерживалась довольно жесткой позиции по данному вопросу, несмотря на то, что отдельные представители, входящие в блок, уже высказывались противоположным образом», — пояснила Рогова.

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«Подобные ожидания, конечно, не вызовут резкого роста котировок рубля, но точно смогут выступить определенным барьером на пути его ослабления. Кроме того, не стоит забывать и о том, что ставка Банка России все еще достаточно высока, чтобы поддерживать курс валюты», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России повысил официальный курс доллара США к рублю на 7 июля и понизил курс евро. Курс рубля к доллару установлен на отметке 64,6304 рубля, он опустился на 36,28 копейки. Евро к рублю уменьшился на 11,92 копейки и составил 71,5135 рубля. Нефть марки Brent поднялась на 0,47%, до 49,03 доллара за баррель.