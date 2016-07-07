Москва, 7 июля, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Платное образование — это очень опасно, поскольку у криминальных элементов и коррупционеров всегда есть деньги заплатить. Фальшивые вузы, которые якобы организуют учебный процесс, а на самом деле студентам ничего делать не надо, страну позорят, заявил на передаче «Специальный корреспондент» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Образование

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По мнению политика, в России огромное количество хороших вузов, и стремиться необходимо к тому, чтобы меньше было вечернего отделения. Аналогично — заочное, когда студенты приезжают только на сессию. При дистанционном курсе контакта с преподавателями и кафедрами и вовсе нет: обучение происходит через телевизор.

«Это очень опасно. Нужно деньги убирать, должно быть чисто бесплатное образование, но при этом очень высокую зарплату платить преподавателям, ибо они готовят нам будущих специалистов», — подчеркнул либерал-демократ.

«Фальшивый врач вас зарежет на операционном столе, он ничего не знает, — продолжил Жириновский. — Фальшивый преподаватель вас ничему не научит. Фальшивый судья вынесет приговор против вас. Эта фальшь будет на каждом шагу: это смертельно опасно. Мы все подвергаемся опасности. Если фальшивая пища, вас вырвало, и чёрт с ней, с этой столовой, кафе. Вы туда больше не пойдёте. А фальшивый диплом? Пять лет учёбы? Это куда мы с вами денем? Когда он приспосабливается, и мы порождаем коррупционера».

Депутат Госдумы уверен, что процесс обучения должен быть творческий. Сегодня же студенты вынуждены слушать: одни и те же преподаватели монотонно читают лекции, причём то же самое происходит и в школах, а начинается в детсаду.

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«В основном женщины преподают, они хорошие учителя, но мужчин катастрофически не хватает. На Западе 90% преподавателей — это мужчины, для них это дело жизни. Все эти фиктивные вузы — всё делают бывшие партийные функционеры, коммунисты. Они знали, какие вузы, где и какие помещения, заранее оформили документы, создали эти фиктивные учебные заведения и нажились как следует», — заключил Владимир Жириновский.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Рособрнадзор провел проверки 505 вузов. По результатам проверок Рособрнадзора были закрыты около 600 вузов. Всего за 2 года аккредитации лишились порядка 1100 вузов. На 2016 год запланировано проведение более 550 проверок. Так, в конце мая Федеральная служба по надзору в сфере образования по результатам проверок лишила шесть вузов госаккредитации, в апреле — ещё два.