Ростов-на-Дону, 7 июля, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Футболисты «Ростова» провели первый контрольный матч на втором предсезонном сборе, который стартовал на этой неделе в Австрии. Противостоять дружине Курбана Бердыева пришлось чемпиону Словакии — ФК «Тренчин». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих 7 июля, счёт игры ничейный — 1:1.

vk.com/fcrostov ФК «Ростов» на тренировке

Отметим, что большую часть времени подопечные Бердыева оставались в роли догоняющих. Первый гол забили словацкие футболисты, отыграть забитый мяч удалось только на 90-й минуте игры. Отправил гол в ворота соперников иранский футболист Саид Эззатоллахи.

Напомним, что график у ростовчан довольно плотный. Следующая встреча состоится 10 июля. Донской коллектив сразится на австрийском поле с клубом «Адмира Ваккер», который занял в минувшем сезоне четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Австрии.

Всего подопечным Курбана Бердыева предстоит четыре встречи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще ни один контрольный матч не завершился победой жёлто-синих. Но стоит отметить, что к Лиге чемпионов и чемпионату России ФК «Ростов» готовится достаточно серьезно. В качестве соперников ростовчан и на первом, и на втором сборах выступают титулованные клубы.

Подробнее: Оппонентами ФК «Ростов» на сборе станут клубы из Словакии, Австрии и Чехии