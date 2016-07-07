Вашингтон, 7 июля, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в ближайшее время может завершить предвыборную кампанию и официально выступить в поддержку своего конкурента в качестве кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.

myajc.com Берни Сандерс и Хиллари Клинтон

По данным источников агентства, избирательные штабы двух кандидатов в президенты США уже проводят соответствующие консультации.

Предполагается, что на следующей неделе в штате Нью-Гэмпшир состоится мероприятие, на котором Берни Сандерс официально поддержит бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.

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